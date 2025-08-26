Взрыв прогремел в Харьковской области

Во вторник в Харьковской области прогремел взрыв, сообщает украинский канал «Общественное».

В Харьковской области во вторник прозвучал взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в регионе в это время действовала воздушная тревога.

Как сообщает «Общественное» в своем Telegram-канале, «в Чугуевской общине в Харьковской области был слышен взрыв».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области на Украине прозвучала воздушная тревога. Воздушную тревогу также объявили в пяти областях на Украине. В Полтаве и Полтавской области произошли взрывы.