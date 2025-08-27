Российские операторы БПЛА уничтожили полевой склад ВСУ у Северска

Российские военнослужащие уничтожили автомобиль и полевой склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

По данным ведомства, задачу выполнили операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Юг». Военнослужащие, обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям Вооруженных сил РФ, нанесли удары в районе Северска.

«В результате налета была поражена машина подвоза боекомплекта в самом населенном пункте, а также замаскированный склад военного имущества ВСУ в прилегающей лесопосадке», — говорится в заявлении.

26 августа Telegram-канал Mash сообщил, что около пяти тысяч украинских бойцов рискуют попасть в окружение в районе населенного пункта Северска в ДНР. Как отметили журналисты, это будет уже четвертый крупный котел Вооруженных сил Украины за последнее время.