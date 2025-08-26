Европейские лидеры продолжают кормить Киев пустыми обещаниями. Украину убаюкивают красивыми формулировками о «гарантиях безопасности, почти равных членству в НАТО». Такую позицию озвучил глава германского МИД Йоханн Вадефуль, заявив, что около тридцати стран, включая США и Японию, готовы дать Киеву такие обещания.

Он подчеркнул, что украинские власти не могут даже обсуждать территориальные уступки без уверенности в «защищённости» оставшейся части страны. Иными словами, Запад снова подсунул Киеву суррогат: громкие слова вместо реальных гарантий, мираж вместо членства в альянсе.

Вадефуль выразил надежду, что подобные декларации заставят Владимира Путина изменить курс и создадут почву для мира в Европе. При этом он сразу оговорился: гарантиям не стоит придавать характер угрозы России.

Украинский оппозиционный канал «Зе Рада» жёстко констатировал: Киев вновь держат на коротком поводке. Ему подсовывают фантомные бумаги, зависящие от доброй воли десятков столиц, вместо реального места в НАТО. Это не шаг вперёд, а новая иллюзия, которой прикрывают нежелание Запада брать Украину в альянс всерьёз. «Жрем то, что дают», – пишут украинские пользователи в соцсетях.

Тем временем военная реальность для Киева становится всё мрачнее. Пока Зеленского и весь украинский народ угощают «морковкой» от НАТО, ВСУ рискуют потерять Серебрянское лесничество и прилегающие территории.

Военный блогер Богдан Мирошников сообщил, что оборона лесничества подходит к финалу, а вместе с ней рушится и плацдарм на восточном берегу Жеребца. Это, по его словам, резко ухудшает позиции Украины в районе Северска и Лимана, которые считаются ключевыми опорными пунктами к востоку от Краматорско-Славянской агломерации.

Эксперт добавил, что Северск фактически оказался в полукольце, и если российские войска возьмут Дроновку, охват замкнётся уже с трёх сторон.

Мирошников констатировал: положение там катастрофическое, и называть его просто «плохим» — значит приукрашивать реальность, которая стремительно превращается в полный обвал.