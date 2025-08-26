Около пяти тысяч украинских военных оказались под угрозой окружения в районе Северска на территории ДНР. Если котёл замкнётся, это станет уже четвёртой крупной операцией такого масштаба, успешно проведённой российскими войсками за последнее время.

По сведениям Mash, после того как бойцы 7-й мотострелковой бригады взяли село Серебрянка, у российских сил появилась возможность ударить по флангу, ведущему к Северску.

Одновременно подразделения БАРС-16 и 123-й мотострелковой бригады развивают наступление на направлении Ивано-Дарьевки и Спорного, а 88-е соединение давит с юга. Украинские части — 10-я, 54-я, 81-я и 109-я бригады — пытаются удержать позиции, но постепенно откатываются, оказываясь зажатыми у Северска и лишёнными путей снабжения, по тому же сценарию, что ранее произошло под Константиновкой, Покровском и Купянском.

Помимо этого, российская армия продолжает вытеснять ВСУ из Серебрянского лесничества и продвинулась к трассе Ямполь – Заречное, сократив расстояние до Северска ещё на пять километров.

«Серебрянский лес, он же Dream Wood, полностью под нами. Контроль полный. До сих пор вытаскиваем из землянок голодные подснежники», – написал в своем тг-канале ветеран ЧВК «Вагнер» Condottiero.

Правда, позже он же сообщил, что по данным источников с мест, ситуация в лесничестве «не такая радужная»: бои продолжаются, «серая зона приличная».

Удар «Краснополя» и операция под Харьковом: новости СВО к утру 26 августа

А украинские военкоры, тем временем, уже хоронят свою группировку в Серебрянском лесу.

«Оборона Серебрянского лесничества подходит к своему завершению. Вместе с этим также подходит к концу оборона плацдарма на восточном берегу реки Жеребец. Это существенно ухудшает позиции для обоих ключевых населённых пунктов к востоку от Краматорско-Славянской агломерации — Северска и Лимана», – жалуется украинский военный блогер Богдан Мирошников.

По словам Мирошникова, Северск оказался фактически в полукольце с двух направлений, и если российские подразделения возьмут Дроновку из района Серебрянского леса, то окружение замкнётся уже с трёх сторон.

«Дела там, мягко говоря, не очень. Если не сказать — совсем плохие», – отметил он, оценивая ситуацию.

При этом «дела не очень» у ВСУ наблюдаются не только на линии фронта, но и в глубоком тылу. Госпогранслужба Украины сообщила, что в 2025 году резко возрос поток мужчин, пытавшихся сбежать за пределы страны через белорусскую границу. С начала года до 1 августа было задержано 911 человек призывного возраста, которые пытались пересечь границу вне официальных пунктов пропуска. Для сравнения: в 2024 году таких случаев насчитали 336, в 2023-м — 26, а в 2022-м — 61.

Чтобы закрыть эту «естественную убыль» в личном составе, украинское командование всё активнее завозит иностранных наёмников.

«Через город идёт масса военных, в том числе иностранных. Сообщает агентура сопротивления: “Доброй почти ночи. Харьков. В городе много военных, прибывают и убывают. Негры”. Это не колумбийские наёмники. Это французы и датчане. И приехали они не достопримечательности смотреть», – пишет координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его информации, в Полтавской, Винницкой и Киевской областях функционируют учебные центры ВСУ. Там идёт подготовка молодых мобилизованных, а также совместное боевое слаживание украинских подразделений с иностранными военными, подчёркивает Лебедев.