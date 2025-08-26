Генерал-лейтенант Армии России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о смене тактики радикалов киевского режима под Красноармейском. Подробностями он поделился в рамках интервью ВГТРК.

«...Я так думаю, что с теми темпами, которые у нас сейчас есть, в скором будущем мы увидим там очень серьезный результат», — подчеркнул Апти Алаудинов.

Как указал генерал-лейтенант в ходе беседы с корреспондентом ВГТРК, в прошлом боевики ВСУ пытались отвлечь командование Вооруженных сил РФ от Красноармейского направления, однако в данный момент они сменили тактику и пытаются «любыми путями» сохранить свои рубежи на подступах к городу.

Стоит отметить, что солдаты Российской Армии сейчас продолжают освобождение и других удерживаемых радикалами киевского режима населенных пунктов. Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ заняли новые выгодные позиции на Харьковском направлении.