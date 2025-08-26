Военнослужащий батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" Минобороны РФ с позывным "Ричик" рассказал агентству РИА Новости, что украинские войска при помощи беспилотников скидывают бутылки с отравленной водой и минируют территории в Серебрянском лесничестве в Луганской народной республике (ЛНР). По словам "Ричика", украинские военные скидывают с дронов все, что у них есть. В ход идут кассетные противопехотные мины НАТО "колокольчики", мины "лепесток", а также отравленные вода и сигареты. Другой военнослужащий уточнил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) также активно скидывают замаскированные под кусты магнитные мины. Серебрянское лесничество расположено недалеко от Кременной, контролируемой российскими войсками в ЛНР. Часть леса находится под управлением Вооруженных сил РФ, другая - под контролем украинской армии. До этого командир батальона спецназа "Ахмат" с позывным "Шрам" рассказал РИА Новости, что мобилизованные военнослужащие ВСУ поджигают позиции в Серебрянском лесничестве, чтобы самовольно оставить их.