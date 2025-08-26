Собянин сообщил, сколько москвичей находятся в зоне СВО

Около 90 тыс. москвичей на сегодняшний день находятся в зоне проведения СВО. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью kp.ru.

По его словам, в зону боевых действий направлены мобилизованные, контрактники и профессиональные военные. Он отметил, что город оказывает им существенную поддержку — предоставляет крупные единовременные выплаты при заключении контрактов и ежемесячные доплаты. Кроме того, Москва помогает и министерству обороны: производит беспилотники и часть из них бесплатно передает, оказывает содействие в развитии системы ПВО, а также строит производственные площадки для нужд оборонно-промышленного комплекса.

Собянин добавил, что активно работает волонтерское движение, направляющее гуманитарную помощь бойцам.

«Мы занимались строительством оборонительных сооружений, поддерживали создание противовоздушного рубежа в Курской, Белгородской, Брянской областях. В Москве находятся крупнейшие госпитали по лечению наших раненых ребят», — отметил он.

В Госдуме оценили продвижение ВС России в ДНР

Собянин добавил, что в поселении Вороновское создан крупнейший в стране реабилитационный центр. Также действует система помощи семьям военных и программа поддержки тех, кто завершил службу — включая реабилитацию, лечение и трудоустройство.

Ранее стало известно, что в российском регионе появится школа психологической помощи для семей военных.