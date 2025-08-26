В действиях восьмерых пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) выявлены признаки преступлений против мирного населения Курской области, их доставили к следователям для допроса. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Всего за месяц задержаны восемь украинских боевиков, сдавшихся в плен. Из них трое задержаны за минувшую неделю. Все они доставлены военным следователям для проведения допроса», — рассказал собеседник агентства.

6 августа 2024 года украинские войска прорвали границу с Россией в Курской области. Когда украинские танки зашли на территорию поселка Малая Локня, один из военных скомандовал «стереть это место с лица земли». Помимо Малой Локни, расположенной в 14 километрах от границы, ВСУ захватили еще около 60 сел и город Суджу. Оккупация длилась 8 месяцев и 20 дней.