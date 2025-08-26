Средства ПВО за четыре часа отразили атаку украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа сбили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 25 августа до 0:00 26 августа.

На терминале в Усть-Луге произошел пожар после атаки дронов

Больше всего беспилотников (девять) сбили в небе над Брянской областью. Также восемь БПЛА поразили в Ростовской области, а шесть — в Белгородской области. Также по четыре дрона уничтожили в Курской области и в акватории Черного моря.

Кроме того, три БПЛА уничтожили в Орловской области. В свою очередь, в Тульской и Калужской области ликвидировали два беспилотника и один дрон соответственно.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 августа средства ПВО уничтожили 21 БПЛА. Больше всего дронов — 7 — сбили над Смоленской областью. Еще 6 перехватили над Брянской областью, по 3 — над Орловской областью и Московским регионом, по 1 — над Калужской и Тверской областями.