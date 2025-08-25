Трамп заявил о планах попросить Южную Корею об одной услуге

Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к Южной Корее с просьбой передать в собственность Вашингтона военную базу, арендуемую в республике.

Об этом американский лидер заявил в начале встречи со своим южнокорейским коллегой Ли Чжэ Мёном в Белом доме, передает ТАСС.

«Я бы хотел посмотреть, сможем ли мы избавиться от договора аренды, получить в собственность землю, на которой стоит огромная военная база», — сказал глава Белого дома.

Трамп не стал отвечать на вопрос о возможности сокращения численности американского военного контингента в Южной Корее. Политик напомнил, что в настоящее время в республике размещено более 40 тысяч военных из США.

Также Трамп в ходе встречи с Ли Чжэ Мёном предложил идею саммита между КНДР и Южной Кореей. По его словам, действующий глава республики «более склонен к этому».

Встреча президентов Южной Кореи и США проходит в Вашингтоне. Это первый визит Ли Чжэ Мёна в США с момента его вступления в должность в начале июня.