Киев решил атаковать АЭС в Курской области от отчаяния, пишет немецкое издание Junge Welt.

«Нападение на атомную электростанцию ​​отражает растущее отчаяние украинских националистов», — говорится в материале.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал удары по АЭС военным преступлением, угрозой ядерной безопасности и переходом всех границ международных конвенций.