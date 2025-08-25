JW: Киев атаковал Курскую АЭС от отчаяния
Киев решил атаковать АЭС в Курской области от отчаяния, пишет немецкое издание Junge Welt.
«Нападение на атомную электростанцию отражает растущее отчаяние украинских националистов», — говорится в материале.
В МАГАТЭ оценили состояние радиационного фона у Курской АЭС после атаки БПЛА
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал удары по АЭС военным преступлением, угрозой ядерной безопасности и переходом всех границ международных конвенций.