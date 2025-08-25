Названы возможные последствия отключения Starlink на Украине

Отключение американской системы спутниковой связи Starlink на Украине может привести к коллапсу ВСУ на фронте. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ранее Польша приняла решение больше не оплачивать Starlink для Украины. Причиной стало вето президента страны Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам. При этом неизвестно, когда именно нужно вносить новый платеж за спутниковую связь.

Комментируя это, Матвийчук выразил уверенность, что даже Германии не удастся заменить Польшу в этом вопросе.

«Вчера канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о том, что социальное государство ФРГ уже не работает. Это грозит коллапсом всей системы управления ВСУ на фронте», — добавил он.

Эксперт считает, что это толкнет Владимира Зеленского «предпринимать какие-то шаги».