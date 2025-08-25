Названы возможные последствия отключения Starlink на Украине

Аксинья Кравченко

Отключение американской системы спутниковой связи Starlink на Украине может привести к коллапсу ВСУ на фронте. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Названы возможные последствия отключения Starlink на Украине
© Global Look Press

Ранее Польша приняла решение больше не оплачивать Starlink для Украины. Причиной стало вето президента страны Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам. При этом неизвестно, когда именно нужно вносить новый платеж за спутниковую связь.

Комментируя это, Матвийчук выразил уверенность, что даже Германии не удастся заменить Польшу в этом вопросе.

«Вчера канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о том, что социальное государство ФРГ уже не работает. Это грозит коллапсом всей системы управления ВСУ на фронте», — добавил он.

Эксперт считает, что это толкнет Владимира Зеленского «предпринимать какие-то шаги».