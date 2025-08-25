Ходаренок раскрыл, чем Россия будет сбивать американские ракеты ERAM

У России достаточно сил и средств, чтобы сбивать американские дальнобойные ракеты ERAM. Об этом заявил военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

По его словам, поражаться подобные ракеты могут «практически всеми зенитными ракетными системами и комплексами».

«Начиная от С-400 и С-350 и заканчивая ЗРК малой дальности и ближнего действия типа «Панцирь» и «Тор», - уточнил эксперт.

Ранеев СМИ появилась информация, что США одобрили продажу для Украины 3 350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM), сообщает RT.