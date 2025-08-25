Чиновник из Швеции находился в аэропорту Стокгольм-Арланда, пошел в туалет, но потом понял, что кое-что важное там забыл. Подробности почти детективной истории приводит издание Dagens Nyheter.

Так, все произошло в 2022 году: шведский чиновник вез документы о вступлении Швеции в НАТО (где содержались данные по переговорам с Турцией), но забыл папку с ними в туалете. Пишут, что сам позвонил в службу безопасности и сообщил об инциденте.

Тогда правительство заверило, что те документы, которые нашла уборщица в туалете, не были секретными, но процесс вступления Швеции в НАТО все же сопровождался довольно высокой степенью секретности, а переговоры проходили среди ограниченного круга лиц.

Напомним, что Швеция вступила в НАТО 7 марта прошлого года.