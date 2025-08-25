Неожиданная находка в туалете раскрыла детали о вступлении Швеции в НАТО

Шведский чиновник забыл документы о вступлении в НАТО в туалете аэропорта в Стокгольме. Об этом сообщает Dagens Nyheter.

Инцидент произошел еще в 2022 году — тогда Швеция вела переговоры о вступлении в НАТО. После очередной сессии переговоров чиновникам не разрешили взять такси, после чего оставили их в терминале, чтобы те дождались общественного транспорта. В процессе один из них забыл секретные документы в туалете.

В результате бумаги нашла уборщица. При этом, сам чиновник самостоятельно доложил о потере в отдел безопасности. По его словам, он забыл документы из-за накопившегося стресса.

Ситуацию подтвердили и власти Швеции. Там уточнили, что документы не содержали секретной информации, поэтому безопасность государства не подвергалась угрозе.