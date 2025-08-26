В Германии захотели выделять Украине миллионы евро в год

Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что власти ФРГ намерены ежегодно выделять на поддержку Украины €9 млрд. Об этом пишет Bild.

Чиновник сделал это заявление во время визита в Киев.

«Мы будем поддерживать Украину девятью миллиардами [евро] ежегодно», — подчеркнул он.

Ранее по приезде на Украину Клингбайль выступил с высказыванием, в котором заверил Киев в непоколебимой поддержке со стороны Германии.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что для достижения мира на Украине понадобится терпение.