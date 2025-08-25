Племянник Сергея Зверева погиб в зоне СВО
Племянник артиста и стилиста Сергея Зверева Игорь погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО. Об этом он сообщил «Московскому комсомольцу».
По словам Зверева, его племянника мобилизовали одним из первых, в зоне СВО он находился с осени 2022 года. До этого он был охотником.
«Игорь совсем молодой: 1996 года рождения. Когда ему пришла повестка, он сразу пошел в военкомат. Потому что понимал, долг каждого мужчины — защитить свою страну. В нашей большой семье чувство патриотизма прививают с детства», — сказал он.
Стилист отметил, что за время нахождения в зоне СВО его племянник был награжден орденом Жукова.
«К сожалению, мы пока не знаем всех обстоятельств произошедшей трагедии. Известно, что Игорь ушел со своим сослуживцем на очередное задание и не вернулся. А сейчас пришла похоронка. Страшное горе!» — рассказал Зверев.
Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб один из племянников стилиста, его похоронили зимой 2025 года.