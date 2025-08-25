Потери Украины в ближайшее время могут резко увеличиться из-за серьезных проблем на поле боя, рассказал в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

На прошлой недели стало известно о взломе базы данных Генштаба ВСУ. Специалисты в ходе акции получили информацию о реальных потерях украинских формирований — они составили 1,7 млн убитыми и пропавшими без вести.

Профессор заметил, что главы государств и правительств европейских стран отказываются садиться за стол переговоров с Россией, несмотря на то, что прокси-война проиграна, а 69% украинцев выступают за немедленные переговоры для ее завершения.

«Число потерь с украинской стороны резко возрастет в ближайшие недели и месяцы по мере коллапса линий фронта, но эти лидеры продолжают настаивать на том, что война — это мир, а дипломатия — это измена», — отметил Дизен.

Ранее сенатор Алексей Пушков сообщил, что только 24% граждан Украины хотят продолжения конфликта с РФ.

По мнению политика, со временем все больше граждан Украины будут выступать за прекращение конфликта. Как объяснил сенатор, на это влияют большие потери среди украинцев.