Италия нашла альтернативу отправке войск на Украину

Итальянские власти объявили, вместо регулярных войск отправят на Украину саперов и специалистов по разминированию водного пространства. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета La Repubblica.

«Мы не поддерживаем отправку войск, но могли бы внести важный вклад, используя наш обширный опыт в разминировании на суше и на море. В этом вопросе достигнут прогресс, в том числе в плане координации», — цитирует издание главу МИД Италии Антонио Таяни.

С 19 по 21 августа в Вашингтоне проходили встречи министров обороны США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Украины, в ходе которых обсуждались возможные компоненты будущих гарантий безопасности для Киева.