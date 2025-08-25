Минобороны Польши выступило с заявлением о ядерном оружии

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не теряет надежды на создание польского ядерного оружия.

«Я бы не стал терять веру и доверие к польским ученым, стратегии и возможностям развития в Польше», — сказал он в интервью порталу Onet, отвечая на вопрос о разработке ядерного оружия.

При этом министр признал, что для Польши более реально участвовать в программе американского Nuclear Sharing, чем создавать собственное оружие. На вопрос о размещении у себя американских боеприпасов Косиняк-Камыш отметил: «Хотелось бы добиться результатов, но лучше обсуждать их позже».

Согласно зимнему опросу Uce Research, более половины поляков поддерживают идею о том, чтобы страна имела ядерное оружие. Ранее власти заявляли о готовности принять американские боеприпасы в рамках Nuclear Sharing.