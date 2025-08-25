Российские войска начали охват Константиновки с флангов

Российские войска в результате успешных боевых действий продвигаются на окраинах Константиновки и начали охват с флангов группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая обороняет город. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части продвигаются по флангам Константиновки», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российским войскам удалось завязать бои и в самом городе.

Ранее Вооруженные силы России взяли группировку ВСУ в огневой мешок под Волчанском. Российские военные начали проводить зачистку лесной местности.