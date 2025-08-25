Судно, подозреваемое в запуске разведдронов, идет в Финляндию

Судно, которое подозревается в запуске российских разведывательных дронов, направляется в порт Вааса в Финляндии. Об этом сообщила финская компания Yle.

© Global look

Грузовое судно HAV Dolphin в настоящее время движется в Балтийском море к северу от Германии. Согласно данным сайта Vessel Finder, оно идет из Антверпена, а пунктом назначения является Вааса.

Заказчиком груза, предположительно, является компания Esko Leppinen Oy из Юлистаро. Предприниматель Эско Леппинен рассказал Yle, что судно перевозит 2,6 млн килограммов стали, и должно прибыть в Финляндию к концу недели.

Финская компания дозвонилась капитану судна, говорящему по-русски, но он отказался комментировать подозрения в шпионаже.

Президент Александер Стубб заявил, что власти в постоянном режиме следят за ситуацией вокруг HAV Dolphin.

Судно под флагом Антигуа и Барбуды ранее привлекло внимание правоохранительных органов Германии и Нидерландов. В начале мая HAV Dolphin вышло из Калининграда и дошло до района к северо-западу от немецкого города Киль, где простояло на якоре восемь дней. Это показалось властям подозрительным.