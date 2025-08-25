Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ВСУ пытаются подставить Россию, размещая танки и военные объекты рядом со школами и детскими садами. Об этом он рассказал NEWS.ru.

По словам Липового, Украина применяет эту тактику с 2014 года. Он заявил, что тогда ВСУ начали прятать системы залпового огня возле зданий, в которых могли находиться дети.

«Это тактика Киева, который ничем не гнушается, чтобы потом раструбить на весь мир о том, что Россия такая кровавая. <…> На самом деле это ложь. Наша разведка эти все факты выявляет и наносит точечные удары», - подчеркнул генерал-майор.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия никогда преднамеренно не наносила удары по объектам, который не имеют отношения к ВСУ. Он подчеркнул, что под удары попадают исключительно военные цели и предприятия, задействованные в обеспечении украинской армии.