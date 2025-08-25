Российские войска лишили Украину нового супероружия, «обнулив» производство ОТРК «Сапсан». Как сообщает «Царьград», Киев уже готовится дать ответ — в качестве него выступает новая крылатая ракета «Фламинго».

Технические характеристики

По сообщениям западных СМИ, ракета имеет стартовую массу в 6 тонн, несет боеголовку в 1 тонну и способна лететь к цели на скорости около 900 км/ч. Дальность полета — до 3 тысяч километров. Утверждается, что ракета произведена украинским военно-промышленным комплексом, а ее серийный выпуск уже налажен.

Вместе с тем российские комментаторы отмечают, что ракета использует простейшие, давно известные решения как в компоновке, так и в аэродинамике. Внешне она выглядит как комбинация советского реактивного БПЛА Ту-143 «Рейс» и немецкой крылатой ракеты «Фау-1».

Вместе с тем архаичность формы не всегда синоним низких возможностей ракеты, а лишь следствие стремления добиться максимальной технологичности на предприятиях с минимальными возможностями. Опубликованные в СМИ снимки свидетельствуют, что производство организовано в довольно стесненных условиях.

Британские корни

Эксперты сразу заметили параллели между «украинской» новинкой и тяжелой крылатой ракетой FP-5 — ее представила эмиратско-британская оборонно-промышленная группа Milanion Group (MG) на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби. Сама компания сравнительно молодая, однако уже успела создать линейку беспилотных систем как наземного, так и морского базирования — они оборудованы для выполнения и военных, и спасательных, и пожарных задач. Не исключено, что фирма была создана для «монетизации украинского опыта» боевых действий с использованием беспилотников.

У «Фламинго» и FP-5 в точности совпадают облик и все ключевые характеристики. Таким образом, британцы могли обеспечить Украину ракетой, передав свои наработки.

Уничтожение «Сапсана»

Отметим, что совсем недавно РФ показала свою способность срывать проекты противника по созданию дальнобойного ракетного оружия. Серия ударов по разведанным заводам сделали невозможной реализацию проекта «Сапсан», в которую Киев вкладывался последние пять лет.

Комбинированные удары уничтожили ряд предприятий, на которых производились топливо для ракеты, ее детали, боевой заряд, проводилась финальная сборка. Кроме того, удар был нанесен по Шосткинскому научно-исследовательскому институту химпродуктов и ряду целей в Житомирской области.

ФСБ отмечала, что Украине был причинен больший ущерб, чем получила Россия от операции «Паутина» — в ходе нее украинские дроны атаковали стратегические бомбардировщики на авиабазах.

Можно ли сделать так «Фламинго»

В случае «Фламинго» неизвестно, где расположено место их производства. Фотожурналист Associated Press, сделавший снимки, утверждает, что оно находится на территории Украины. Однако место может быть лишь цехом по крупноузловой сборке систем, которые производятся в Европе. Не исключено, что ее производство финансируется Германией в рамках программы производства дальнобойного оружия для ВСУ, о чём официально сообщалось в мае текущего года.

Если это так, то уничтожение производства новой ракеты будет значительно сложнее — нужно искать не специализированные заводы, а импровизированные сборочные цеха, которые могут быть развернуты где угодно. По словам эксперта Бюро военно-политического анализа Вадима Масликова, на Украине осталось свыше 3,5 тысяч крепких заводов.

«Даже если эти предприятия были разворованы и разграблены, то и в этом случае их "скелеты" являются подходящими местами для размещения нового оборудования и перезапуска производств. Страны НАТО объявили о том, что будут строить военные заводы на Украине давно уже. И они реально их строят. Построено, по моей информации, больше 10 заводов. Строят турки, скандинавы, строят те же немцы, пол-Европы строит на Украине военные заводы», — заявил Масликов.

Вместе с тем «Фламинго», как и любая крылатая ракета, не является неотразимой угрозой — у нее нет скорости полета или высоты, которые бы укрыли снаряд от российской ПВО. Вместе с тем, если «Фламинго» приспособлена к полету на низкой высоте, то она сможет прятаться в складках местности и обходить рубежи.

В США спрогнозировали удар Украины по России тысячами дальнобойных «Фламинго»

Отдельную проблему представляет огромная боеголовка — такие ракеты точно нельзя сбивать над населенными пунктами. В отличие от дронов с десятками килограммов взрывчатки, падение боевой части и ее подрыв способно разом уничтожить многоэтажный дом.