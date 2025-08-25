Страна НАТО начала учения возле границ союзника России

Минобороны Литвы объявило о начале учений на своей территории вблизи границы Гродненской области Белоруссии. Об этом говорится в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс».

© Lenta.ru

«С 25 по 29 августа на юго-востоке Литвы пройдут военно-полевые тактические учения Brave Griffin 25-II (Храбрый Гриффин — «прим. Ленты.ру») пехотной бригады Zemaitija Сухопутных войск Вооруженных сил Литвы», — говорится в сообщении.

Целью маневров, уточняют в Минобороны, является оценка готовности подразделений к бою и способности бригады к передислокации. Военные будут перемещаться по территориям Швенченского, Вильнюсского, Шальчининкского, Электренского районов и самоуправления города Вильнюса, что находится вблизи границы Белоруссии.

Ранее Литва заявила о своей готовности отправить свои войска на территорию Украины. Параллельно с ней об этом объявила и Эстония.