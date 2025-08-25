Норвегия выделит многомиллиардную сумму на закупку оружия для Украины

Норвегия продолжит помогать Украине в 2025-2026 годах и выделит ей $8,45 млрд. Об этом заявил премьер-министр североевропейского государства Йонас Гар Стёре во время брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает издание УНИАН.

Кроме того, Осло будет содействовать поставке Киеву двух американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Стёре подчеркнул, что главная гарантия безопасности Украины — усиление ее оборонных возможностей.

Зеленский в свою очередь во время брифинга заявил, что Киев рассчитывает ежемесячно получать от союзников не менее $1 млрд за закупку американского оружия.

4 августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что США и НАТО решили запустить новый механизм поддержки страны — Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). По его словам, новый механизм позволит странам — членам Североатлантического альянса финансировать поставки американского оружия и технологий на Украину через добровольные взносы.

Позднее Минобороны Украины объявило, что Канада направит $500 млн на закупку американского оружия для Украины по программе PURL.