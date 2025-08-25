«Остаться там навсегда или уйти»: эксперт о судьбе ВСУ

Украинским военным в районе Константиновки в ДНР негде спрятаться, из-за чего им остается только отступить или умереть. Как сообщает aif.ru, об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По словам эксперта, российские военные близко подошли к городу и сейчас он хорошо просматривается. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут укрыться в подвалах, однако и «это ненадолго».

«У ВСУ только два варианта — остаться там навсегда или уйти. Пока еще возможность уйти есть, хотя они находятся в окружении, а дороги “простреливаются” военными», - отметил капитан.

Дандыкин добавил, что российские военные продолжают активную работу по освобождению Красноармейска (Покровск). Он находится на том же донецком направлении, что и Константиновка.