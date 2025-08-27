В ВСУ впервые признали заход ВС РФ в Днепропетровскую область

Представитель ВСУ в Днепропетровской области Виктор Трегубов заявил агентству France-Presse (AFP), что ВС РФ вошли в Днепропетровскую область.

«Да, они вошли», — поделился подробностями он.

По его информации, в регионе продолжаются бои.

25 августа советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что военнослужащие вооруженных сил Украины в селе Камышеваха в Днепропетровской области попали в огневой мешок после того, как российские войска освободили населенный пункт Запорожское.

В понедельник боец ВС РФ рассказал, что боевики ВСУ во время отступления бросили сотни тел сослуживцев в селе Новогеоргиевка, которое находится в Днепропетровской области. По его данным, в основном солдаты украинской армии сбрасывали тела в окопы и после этого отступали.

24 августа Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие российской группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Филия, расположенный в Днепропетровской области.