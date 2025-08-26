Стали известны подробности окружения Купянска

Вооруженные силы (ВС) России продолжают брать в окружение Купянск в Харьковской области. Об этом пишет военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Сообщается, что Российская армия продвинулась в районах Кучеровки, Петропаловки и Московки, что рядом с Купянском. Также стало известно о продвижении ВС России в северной части Купянска.

«Жрите, что дают». Запад кормит Киев фантомами

Он уточняет, что положение Вооруженных сил Украины из-за этого постепенно ухудшается. Ситуация предполагает их тактическую перегруппировку, однако их командование, пишет Марочко, медлит с принятием этого решения.