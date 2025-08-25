На Украине представили ракету с дальностью удара 1000 километров

На Украине показали ракету «Длинный Нептун» с дальностью удара 1000 километров. Об этом сообщает украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на издание «Зброя» («Оружие»).

© Газета.Ru

Ракета оборудована Х-образными складывающимися крыльями и подходит для ударов по наземным целям. Полные характеристики еще не раскрыли, однако по данным СМИ, длина составляет около шести метров без ускорителя.

По данным источника, публикация была приурочена ко Дню независимости Украины. Утверждается, что новая дальнобойная версия ракеты Р-360 «Нептун», получившая неофициальное наименование «Длинный Нептун», прошла испытания еще в марте этого года. Разработка якобы ведется с ноября 2023 года.

18 августа сообщалось, что на Украине началось серийное производство крылатых ракет «Фламинго» с дальностью полета более трех тысяч километров. Как сообщали СМИ, она очень сильно напоминает британскую FP-5. О «Фламинго» сообщил фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий. Разработчиком, по его словам, выступила компания Fire Point. Она ранее разработала для украинских войск ударные дроны FP-1 с дальностью до 700 км. Других характеристик Лукацкий не назвал.