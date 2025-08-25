В Брянской области сбили аэростат ВСУ

В Брянской области сбили мобильный аэростат вооруженных сил Украины, снаряженный боеприпасами (ВСУ). Видео с лежащим в поле летальным аппаратом опубликовал Telegram-канал «РаZвед_ДоZор».

© Газета.Ru

На снятом очевидцем видео можно наблюдать летательный аппарат, упавший в поле: полотнище белого цвета и привязанный к нему кейс черного цвета, а также белый передатчик.

Как сообщают в телеграм-канале, вероятнее всего, это модель 12М3, которая в небе может находиться неделями. Ее применяют в качестве ретранслятора для FPV-дронов, а также для связи с ДРГ, разведки и РЭБ. Стоимость такого аэростата может составлять от 1 млн рублей.

Если бы аэростат упал на населенный пункт, то могли бы пострадать люди, отмечают в канале.

Беспилотные аэростаты для военных целей разрабатывают в Великобритании. Министерство обороны страны ранее сообщало, что такие их применение нужно для выполнения разведывательных, наблюдательных и рекогносцировочных задач.