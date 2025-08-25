Как ВСУ атаковали Белгородскую область 25 августа

Украинская армия продолжает наносить удары по мирным объектам в Белгородской области. Подробности об атаках за последние сутки раскрыл губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе украинская армия попыталась атаковать поселок Октябрьский, а также села Бессоновка, Николаевка, Никольское, Толоконное и хутор Церковный — по ним направили восемь беспилотников, четыре из которых удалось сбить. В селе Бессоновка повреждения получили два многоквартирных дома и пять автомобилей, в селе Толоконное — частный дом, а в Никольском — забор.

В Борисовском районе ВСУ выпустили шесть беспилотников по селам Грузское, Стригуны и хутору Климовое. На участке дороги Стригуны — Новоалександровка в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадал водитель. В хуторе Климовое повреждения получили два частных дома, а в селе Грузское — два автомобиля, один из которых выгорел.

19 дронов выпустили по Валуйскому муниципальному округу — восемь из них подавлены и сбиты. В Валуйках в результате атаки беспилотника на коммерческий объект пострадали два человека. Еще один мирный житель получил ранение в селе Солоти — из-за БПЛА, запущенного в автобус предприятия.

«В поселке Уразово поврежден автомобиль, в селе Орехово — инфраструктурный объект связи и линия газоснабжения. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ», — добавил Гладков.

В Грайворонском муниципальном округе по населенным пунктам выпустили 17 боеприпасов и 11 беспилотников, один из которых был сбит. В селе Мокрая Орловка повреждения получил социальный объект, в Смородино — забор домовладения и машина, в поселке Хотмыжск — частный дом и автомобиль, в Чапаевском — автомобиль, а в селе Новостроевка-Первая «ГАЗель», инфраструктурный объект водоснабжения и пять корпусов сельхозпредприятия.

В Краснояружском районе по населенным пунктам украинские войска выпустили 40 боеприпасов и 15 беспилотников, из которых шесть — подавлены. В результате атак в поселке Красная Яруга повреждены хозпостройка и частный дом, в селе Репяховка — храм Покрова Пресвятой Богородицы.

ВС России прорвали оборону ВСУ при освобождении Филии

В Шебекинском муниципальном округе зафиксированы атаки 14 БПЛА, 10 из которых сбиты и подавлены. В районе хутора Балки пострадал мирный житель, работавший в поле. Мужчина находится на лечении в клинической больнице. В селе Муром поврежден частный дом, в селе Стариково — инфраструктурный объект связи и надворная постройка, в селе Новая Таволжанка — хозпостройка и частный дом.

По словам Гладкова, еще один беспилотник сбили над Вейделевским районом. Также атаке одного дрона подвергся Новый Оскол, а в Ракитянском районе село Солдатское было атаковано двумя БПЛА — повреждены две машины.