«С опережением графика»: Беларусь работает над пусковой установкой для «Орешника»

Глава Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус заявил, что Минск с опережением графика работает над изготовлением пусковой установки «Орешника». Об этом сообщает БЕЛТА.

В беседе с белорусскими журналистами Пантус подчеркнул, что стране нужна «наиболее мощная, далеко летящая и попадающая туда, куда необходимо» ракета. Чиновник добавил, что Белоруссия развивает и собственное ракетное производство.

«Мы ни разу не останавливались, ни на минутку», - сказал Пантус.

В декабре 2024 года глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории страны размещен «не один десяток» ядерных боеголовок. Об этом он рассказал во время визита на предприятие в Борисове. Сотрудники предприятия задали ему вопрос о планах по размещению в стране нового российского ракетного комплекса «Орешник».

Глава Белоруссии отметил, что речь идет о тактическом ядерном оружии, которое может быть в пять раз мощнее «Орешника». Он добавил, что предупредил «всех своих врагов, «друзей» и соперников» о «мгновенном» ответе в случае посягательства на белорусскую территорию.

В марте Лукашенко сообщил, что белорусские предприятия изготавливают пусковые установки для «Орешника». Он отмечал, что Минску «от старшего брата ракета нужна будет».