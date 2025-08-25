В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Сумской и Днепропетровской областях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро понедельника, 25 августа.

Удар «Града»

Системы залпового огня «Град» Тульского соединения ВДВ уничтожили командный пункт ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. Замаскированный командный пункт был обнаружен беспилотниками в лесу. Кадры, полученные с дронов, подтвердили поражение цели.

Удар «Гиацинта»

Российские буксируемые пушки «Гиацинт-Б» уничтожили бронетехнику, вооружения, укрепления и скопления живой силы ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Север».

Операция Су-34

Истребитель Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Южная». Су-34 нанес удар по цели авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив от разведки данные, что цель уничтожена, экипаж благополучно вернулся на свой аэродром.

Операция в Днепропетровской области

Российские военные форсировали реку Волчья при взятии Филии в Днепропетровской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. В ходе операции огневую поддержку мотострелкам активно оказывали расчеты артиллерии и операторы FPV-дронов.

Потери ВСУ за неделю

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что за неделю ВСУ потеряли в боях у ЛНР почти 4,4 тысячи человек убитыми и ранеными. По данным Марочко, с наибольшими потерями ВСУ столкнулись в зоне ответственности группировки войск «Запад» - на купянском направлении и сватовско-кременском участке в ЛНР.

Марочко заявил, что за неделю российские силы уничтожили шесть танков ВСУ, в том числе три танка Leopard, 55 орудий полевой артиллерии, 49 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 93 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

Группа солдат ВСУ в плену

Заместитель командира штурмовой роты ВС РФ с позывным Степа рассказал ТАСС, что группа солдат ВСУ попала в плен в ходе боев за село Новогеоргиевка в Днепропетровской области. В составе группы было семь человек.

В США рассчитали, когда закончится конфликт России и Украины

Собеседник ТАСС отметил, что пленных на этом направлении очень много. По его словам, в основном это недавно мобилизованные солдаты, не имеющие необходимой тактической и физической подготовки.