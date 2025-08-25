Экс-глава ЦРУ призвал к радикальным мерам в отношении России

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус призвал «изменить динамику» конфликта на Украине, поскольку президент России Владимир Путин якобы не заинтересован в переговорах, разрешив ВСУ бить вглубь территории России, изъяв замороженные активы и введя новые санкции. Его слова приводит газета The Hill.

«Нам нужно изменить эту динамику, оказав Украине гораздо большую помощь, чем мы делали до сих пор: сняв с нее ограничения, изъяв 300 миллиардов долларов замороженных резервов российских денег в европейских странах, отдав их Украине, введя больше санкций против России, включая даже Газпромбанк, и ограничив экспорт нефти больше, чем мы это сделали до сих пор», — заявил Петреус.

Он утверждает, что даже американскому лидеру Дональду Трампу, несмотря на его усилия ясно, что Россия не пойдет на остановку конфликта без заявленных ранее территориальных уступок.

До этого администрация Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3,3 тыс. новых ракет ERAM с дальностью до 450 км. Поставки финансируются европейскими странами, первые партии ожидаются в течение шести недель, сообщают СМИ. В то же время США сохраняют запрет на использование Украиной ракет ATACMS для ударов по территории России. Их применение возможно только после отдельного разрешения Пентагона. Ожидается, что и применение новых ракет надо будет согласовывать с США.