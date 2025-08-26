В Минобороны сообщили о перехвате более 40 украинских БПЛА за ночь

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над территориями различных регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что с полуночи до 06:10 мск 26 августа были сбиты шесть БПЛА над Ленинградской, Рязанской и Тульской областями, пять — над Волгоградской областью, четыре — над Брянской, по три — над Орловской и Псковской, по два — над Белгородской и Курской. Еще по одному беспилотнику уничтожили над Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областями.

Кроме того, по данным Минобороны, 25 августа с 20:00 мск до полуночи дежурные расчеты ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников самолетного типа. Девять из них были сбиты над Брянской областью, восемь — над Ростовской, шесть — над Белгородской, по четыре — над Курской областью и акваторией Черного моря, три — над Орловской областью, два — над Тульской и один — над Калужской.