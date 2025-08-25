Силы ПВО за ночь уничтожили 21 БПЛА ВСУ над регионами России

Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 21 БПЛА ВСУ над регионами России.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 24 августа текущего года до 07:00 мск 25 августа дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — указывается в сводке ведомстве.

Уточняется, что больше всего БПЛА сбили над территорией Смоленской области — семь.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили два БПЛА, летевших на столицу.