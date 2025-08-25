ВСУ перекидывают резервы на Красноармейское направление

Командование украинских войск перекидывает дополнительные резервы на Красноармейское направление. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Противник, безусловно, мы видим, сопротивляется [на Красноармейском направлении], перекидывает дополнительные резервы, пытается контратаковать", — отметил он.

ТАСС: российские БПЛА препятствуют ВСУ проводить ротацию в Сумской области

По словам Пушилина, на данном направлении фронта идут "достаточно тяжелые бои". Тем не менее Вооруженные силы РФ продолжают продвигаться вперед и занимать все более выгодные рубежи. 21 августа советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске находится в оперативном окружении. Как он сказал, российские бойцы прорвали оборону украинских войск на юго-востоке города, в районе населенного пункта Чунишино.

В настоящее время все дороги для ВСУ перерезаны. Кимаковский подчеркнул, что основная трасса находится под огневым контролем ВС РФ. Речь идет о дороге, которая ведет прямо на запад от Красноармейска.