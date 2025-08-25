Замкомандира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Степа заявил, что украинские оккупанты оставили в Новогеоргиевке сотни тел сослуживцев.

По его словам, в основном боевики ВСУ сбрасывали массово тела других оккупантов в окопы и отступали.

«Очень часто и в очень больших количествах попадались, сотнями», — рассказал он в беседе с ТАСС.

20 августа в Минобороны России заявили, что российские войска взяли под контроль Новогеоргиевку в Днепропетровской области.