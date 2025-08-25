В Смоленской области сбили семь БПЛА ВСУ

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил об уничтожении семи украиснких беспилотников в небе над регионом.

«Уважаемые смоляне, наш регион вновь атаковали украинские БПЛА. Средствами РЭБ И ПВО Министерства обороны России подавлены и сбиты семь беспилотников противника», — указал он в своём Telegram

Он отметил, что, по предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.

Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие и следовать правилам безопасности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили два БПЛА, летевших на столицу.