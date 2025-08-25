ВС России прорвали оборону ВСУ при освобождении Филии

Военнослужащие штурмового батальона 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» форсировали реку Волчья при взятии Филии в Днепропетровской области и прорвали оборону противника.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, огневое поддержку мотострелкам активно оказывали расчёты артиллерии и операторы FPV-дронов, уничтожая личный состав ВСУ.

Зачистив населённый пункт от украинских формирований, российские мотострелки развернули российских триколор на крыше одного из зданий центральной улицы.

Ранее стало известно, что ВС России освободили населённый пункт Филия в Днепропетровской области.

Также российские военные освободили населённые пункты Клебан-Бык и Среднее в ДНР.