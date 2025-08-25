Российские боец рассказал о маскировке снайперов в зоне СВО

Снайперы РФ в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО) маскируют тепловой след термоодеялами. Об этом РИА Новости сообщил боец с позывным Саныч Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север».

Поверх термоодеяла бойцы натягивают плащ-палатку. Такому новому способу маскировки снайперы научились, действуя на харьковском направлении.

Собеседник агентства отметил, что ствол винтовки нагревается после трех-четырех выстрелов. В связи с этим снайпера могут заметить при наличии качественной оптики за километр.

Ранее снайпер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным Руль высказался об особенностях работы в зоне СВО. По его словам, снайперам приходится работать на дистанциях 100 и 50 метров.