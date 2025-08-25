Сальдо: ВС РФ держат под огневым контролем Карантинный остров в Херсон

Сальдо: ВС России держат под огневым контролем Карантинный остров в Херсоне
Российские войска взяли под огневой контроль Карантинный остров в Херсоне, рассказал в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Там ситуация такая: всё, что находится близко к воде, близко к Днепру и его протокам, всё под огневым контролем», — отметил глава региона.
При этом Сальдо добавил, что при необходимости российские военные наносят удары по островным пунктам дислокации ВСУ.
Ранее Сальдо отметил, что ВСУ стали чаще пытаться атаковать Херсонскую область с Чёрного моря.
В ТАСС между тем писали, что на Херсонском направлении замечены подразделения ССО и ГУР ВСУ.