Сальдо: ВС РФ держат под огневым контролем Карантинный остров в Херсон

Российские войска взяли под огневой контроль Карантинный остров в Херсоне, рассказал в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Там ситуация такая: всё, что находится близко к воде, близко к Днепру и его протокам, всё под огневым контролем», — отметил глава региона.

При этом Сальдо добавил, что при необходимости российские военные наносят удары по островным пунктам дислокации ВСУ.

Ранее Сальдо отметил, что ВСУ стали чаще пытаться атаковать Херсонскую область с Чёрного моря.

В ТАСС между тем писали, что на Херсонском направлении замечены подразделения ССО и ГУР ВСУ.