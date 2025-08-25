Украина увеличила число атак по российской территории после саммита РФ и США, который прошел 15 августа на Аляске, количество ударов по гражданским объектам выросло с 300 до 430 в сутки. Об этом заявил "Известиям" посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Если до Аляски у нас было около 300 ударов в сутки, то после их число увеличилось до 400, а иногда 420-430. Пострадавших также стало больше, потому что увеличилось количество массированных ударов БПЛА. Порядка 90% пострадавших - жертвы беспилотников. В Донецке из-за одного прилета HIMARS пострадал 21 человек", - отметил дипломат.

Мирошник добавил, что такие удары по гражданским объектам ведутся преднамеренно и целенаправленно.