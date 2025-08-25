Аналитик Кошкович: в ближайшие дни ЕС и Киев предупредят о прекращении конфликта

Срыв мирных переговоров может стать для США формальным поводом прекратить помощь Украине, включая передачу критически важных разведданных, и выйти из конфликта без репутационных потерь. Такое мнение высказал политолог-американист, научный сотрудник РАН Константин Блохин в комментарии для NEWS.ru.

По его словам, Вашингтон активно ищет способ дистанцироваться от конфликта, но при этом сохранить лицо.

"Я думаю, что Вашингтон ищет повод для формального выхода из конфликта... Переговоры пробуксовывают — США умывают руки", — заявил Блохин.

При этом эксперт уверен, что президент Дональд Трамп не откажется от коммерческой выгоды. Белый дом прекратит прямую помощь, но продолжит продавать Киеву оружие через европейских посредников, если Украина и Европа будут готовы за него платить.

Блохин добавил, что на данном этапе Трамп подталкивает стороны к началу переговоров, однако не пытается влиять на их позиции, оставляя им пространство для маневра и потенциального срыва диалога.

Мнение Блохина перекликается с прогнозом геополитического аналитика Золтана Кошковича. Ранее он также заявлял, что США могут направить Украине "последнее предупреждение", после которого поставки оружия продолжатся, однако передача координат целей и другая разведывательная поддержка будут прекращены.

