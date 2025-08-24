Владимир Зеленский подтвердил, что вооруженные формирования его страны фактически наносят удары по объектам энергетической безопасности члена НАТО, рассказал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

В ходе мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости Украины, корреспонденты ряда СМИ попросили украинского лидера раскрыть, способствуют ли удары по нефтепроводу, по которому в Венгрию поступает российская нефть, снятию вето со стороны Будапешта на пути Украины в ЕС.

«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии», — цинично ответил Зеленский.

Коц заметил, что политик нашел не лучший объект для смеха, ему не следовало так высказываться о нефтепроводе.

Зеленский бросил вызов Трампу: «Нам не нужно одобрение для ударов по России»

«Феерический, конечно, идиот. Можно вытащить клоуна из цирка, но цирк из него — никогда. Зеленский находит повод для усердного смеха в том, что напрямую бьет по энергетической безопасности члена НАТО и Евросоюза», — отметил военкор.

Эксперт разъяснил, что Будапешту нефть брать, кроме как из России, неоткуда. Следовательно, добавил он, Зеленский откровенно признается, что фактически бьет по энергетической безопасности Венгрии.

По его мнению, у Венгрии есть различные сценарии дальнейших действий. В рамках первого Будапешт может в ответ «пошутить» про акт агрессии против страны НАТО, про 5 статью, созвать экстренное заседание альянса.

В рамках второго правительство республики может написать очередную жалобу президенту США Дональду Трампу, выразить возмущение, ждать следующей пощечины от Зеленского.

«Ни ЕС, ни НАТО своего карманного бен ладена не одернут. Ни за шантаж, ни за угрозы актами терроризма», — констатировал аналитик.

Безнаказанность порождает вседозволенность, резюмировал Коц.