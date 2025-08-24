Российские военные обратились к Путину

Российские военные, освобожденные из украинского плена, поблагодарили президента России Владимира Путина за возвращение домой. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве заметили, что 24 августа с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 146 российских военнослужащих. Взамен переданы 146 военнопленных ВСУ.

«Мы вернулись домой в Россию. Вернее, вернемся: сейчас в Белоруссии находимся. Спасибо Минобороны России, президенту России Владимиру Владимировичу Путину», — сказал один из военнослужащих.

Кроме того, на опубликованных кадрах освобожденные военнослужащие совершают телефонные звонки своим родным и близким, сообщая о возвращении домой.

«Родная, привет, меня обменяли. Я тебя очень люблю!», — приветствовал жену военный во время первого звонка домой после плена.

В Минобороны уточнили, что сейчас все военные приехали в Белоруссию и получили необходимую помощь.