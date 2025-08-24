Стало известно, до каких городов РФ способны долететь ракеты ERAM

Ракеты ERAM производства США способны долететь до Тулы в случае их передачи ВСУ американской стороной, рассказал в беседе с News.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон одобрил масштабные поставки ракет ERAM для Украины. Стоимость нового пакета военной помощи оценивается в $850 млн. Основное финансирование взяли на себя европейские союзники Киева.

«До Москвы нет [не долетят]. Потому запуск этой крылатой ракеты нужно производить с самолета, хотя бы не долетев до границы 100 километров. Потому что там его просто могут сбить. Поэтому до Москвы — нет, но Тула и все, что ближе, могут попасть под удар», — отметил Кнутов.

Аналитик Кнутов: передача ВСУ ракет ERAM сорвет договоренности России и США

Эксперт заметил, что у российских военных разработана и применяется многоуровневая система уничтожения ракет, бомб.

Непосредственно по ракетам и их носителям могут работать комплексы С-400, С-300В4 и «Панцири», уточнил Кнутов.

По его словам, возможная передача Украине ракет ERAM станет прямым срывом мирных договоренностей, достигнутых на Аляске, и приведет к серьезной эскалации конфликта.

Extended Range Attack Munition (ERAM) — авиационный боеприпас большой дальности, разрабатываемый в США с прицелом на Украину.

Программа стартовала в 2024 году при участии Дании и Нидерландов и нацелена на массовое производство сравнительно недорогих управляемых ракет, в отличие от ограниченных по числу ATACMS или Storm Shadow.

ERAM весит около 227 кг и поражает цели на расстоянии до 460 км. Оснащена осколочно-фугасной боевой частью, дозвуковой двигательной установкой и системой наведения с точностью до 10 м даже при глушении GPS — ракета может использовать инерциальную навигацию, что снижает уязвимость для средств РЭБ.