Экс-наемник ВСУ сравнил Украину с нацистской Германией

Перешедший на сторону России бывший польский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кшиштоф Флачек сравнил сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) с рекрутерами нацистской Германии. Своим мнением боец поделился в беседе с РИА Новости.

© Лента.ру

«Когда немцы захватывали Польшу, они ловили людей и заставляли их вступать в немецкую армию. И я говорю, что это похоже на то, как сейчас на Украине, ТЦК ловит людей и заставляет их идти на войну», — подчеркнул Флачек.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз резко отреагировал на видео с мобилизованными украинцами.