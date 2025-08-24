Эксперт по атомной энергетике прокомментировал атаку ВСУ на Курскую АЭС

Специалист по атомной энергетике, руководитель «Атоминфо-центра» Александр Уваров прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую атомную электростанцию (АЭС). В разговоре с MK.RU эксперт высказался о том, какие риски несет ядерный террор Киева.

«На атомной станции противнику необязательно выводить из строя реактор. Большие неприятности можно устроить, если бить по вспомогательному оборудованию», — рассказал он.

Уваров вспомнил, что сначала ВСУ били по периметру Запорожской АЭС, потом попали по ее градирне, а теперь пришлось тушить трансформаторный блок на Курской АЭС.

«Снижена возможность для Курской АЭС выдавать электроэнергию в сеть. Пока все не критично, в принципе, все можно решить. Хотя трансформаторы такие стоят немалых денег. Возникает резонный вопрос: а что дальше? Такое ощущение, что противник проверяет: а где тут красная линия?» — порассуждал он.

Специалист добавил, что с каждым разом Украина все ближе и ближе подбирается к критическим узлам на АЭС. Если удар по одной из станций приведет к радиационному загрязнению местности, «ответ будет сокрушительным», допустил Уваров. Он также подчеркнул, что любые попытки воздействовать физически враждебным образом на ядерный объект — это акт радиационной войны.

В ночь на 24 августа стало известно, что российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник около Курской АЭС. В результате атаки был поврежден трансформатор.